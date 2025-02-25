Я считаю раздельный сон — это нормально

Всё верно, так должно и быть. Не надо следовать предрассудкам, а жить комфортно и удобно.

ВераВерная

Ну, в этом вопросе каждая пара решает индивидуально - хотят спят вместе, хотят - по разным комнатам. Правда, не у всех есть такая возможность. Если это однушка или студия, ставить две кровати не всегда рационально. От жилищных условий зависит многое. Но как говорили наши предки - ночная кукушка дневную всегда перекукует)))И это именно о том, что спать надо в одной постели!