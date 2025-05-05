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В России выдали жилье богатой семье мигрантов в обход местных жителей

В России выдали жилье богатой семье мигрантов в обход местных жителей

  В Костроме богатой семье мигрантов с четырьмя детьми выдали жилье на 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская Община ZOV».

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Комментарии
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Виктор Борисов
Щассссс..........Купецкую  в  Мытищах    наградили орденом      РПЦ........
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6 час.
Виктор Борисов
это даже не просто люди другой культуры.........а другой цивилизации.В 90 е они вырезали изгнали из своих республик русских оккупантов свиноедов колонизаторов(это не мои умозаключения...это цитирование их школьных учебников) и учителей врачей инженеров квалифицированных рабочих........и вдруг перестало работать все что создали эти оккупанты....все что они создали ...просто развалилось просто потому что не было образованных квалифицированных кадров в лице русско язычного населения А кушать то хочется ..и вся эта публика ломанулась в Россию...в гостеприимно раскрытые ворота нашей продажной антироссийской властью цель которой развалить и уничтожить Россию.У них у всех двойное тройное гражданство недвижимость дети внуки активы--все за бугром ..и в основном в странах НАТО. ...социальный взрыв резня просто НЕИЗБЕЖНЫ!!!!...И те люди которые организовали массовый заезд мигрантов--откровенных русофобов презирающих и ненавидящих русских-------они быстренько СДРИСНУТ в ближнее и дальнее зарубежье на своих бизнес джетах....собственно мы это и видели во время пригожинского &quot;марша&quot;.....когда запахнет жареным.....а это произойдет по моему в самое ближайшее время--терпение людей заканчивается..........90е нам покажутся....мультиком
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6 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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5 час.
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