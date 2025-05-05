В России выдали жилье богатой семье мигрантов в обход местных жителей

Виктор Борисов

это даже не просто люди другой культуры.........а другой цивилизации.В 90 е они вырезали изгнали из своих республик русских оккупантов свиноедов колонизаторов(это не мои умозаключения...это цитирование их школьных учебников) и учителей врачей инженеров квалифицированных рабочих........и вдруг перестало работать все что создали эти оккупанты....все что они создали ...просто развалилось просто потому что не было образованных квалифицированных кадров в лице русско язычного населения А кушать то хочется ..и вся эта публика ломанулась в Россию...в гостеприимно раскрытые ворота нашей продажной антироссийской властью цель которой развалить и уничтожить Россию.У них у всех двойное тройное гражданство недвижимость дети внуки активы--все за бугром ..и в основном в странах НАТО. ...социальный взрыв резня просто НЕИЗБЕЖНЫ!!!!...И те люди которые организовали массовый заезд мигрантов--откровенных русофобов презирающих и ненавидящих русских-------они быстренько СДРИСНУТ в ближнее и дальнее зарубежье на своих бизнес джетах....собственно мы это и видели во время пригожинского "марша".....когда запахнет жареным.....а это произойдет по моему в самое ближайшее время--терпение людей заканчивается..........90е нам покажутся....мультиком