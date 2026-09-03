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Пронедра

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Как микрофинансовые организации зарабатывают на скрытых услугах

Как микрофинансовые организации зарабатывают на скрытых услугах

Курс финансовой грамотности, подбор рецептов, телемедицина и даже гороскопы — ещё недавно такие предложения казались чем-то из сферы развлечений.

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