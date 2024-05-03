«Заслуживают трибунала, но его не будет»: эксперты озвучили судьбу Зеленского и Ермака Ольга ВайленкоПосле заявления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о необходимости проведения трибунала по событиям на Украине, в том числе и касающихся трагедии 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, возникли важные вопросы о реализации такой идеи.