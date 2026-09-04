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Земля

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Оценка задним числом: как квартирант стал поводом для разговора, которого не было двадцать лет

Оценка задним числом: как квартирант стал поводом для разговора, которого не было двадцать лет

Есть вещи, к которым привыкаешь настолько, что перестаешь замечать их вес. Например, к тишине. Шесть лет моя квартира была идеально тихой — настолько тихой, что звонок в дверь заставлял вздрагивать.

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