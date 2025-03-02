В Добролюбовке запустят цикл встреч о книгах и психологии

В Архангельской областной научной библиотеке имени Добролюбова стартует новый формат встреч «Между строк»В его рамках психолог Наталья Ермолина поможет читателям разобраться в психологическом подтексте художественных произведений и фильмов.
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