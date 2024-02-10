КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД ВАДИМ ЕГОРОВ ПРЕДАТЕЛЕЙ ДОСТАНУТ ЗА ГРАНИЦЕЙ: МАХОВИК РЕПРЕССИЙ ЗАПУЩЕН Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в разговоре с обозревателем Юрием Пронько рассказал, как теперь будут поступать с разного рода предателями из числа журналистов, артистов, политиков, уехавших за рубеж и продолжающих поливать нашу страну грязью.