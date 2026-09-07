Новая "Улыбка": в селе Льва Толстого капитально отремонтировали детский сад

В селе Льва Толстого Дзержинского района после капитального ремонта открылся детский сад "Улыбка". Сейчас его посещают 137 воспитанников.
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