Сергей Наумов: «Наша сторона уже давно демонстрирует свои позиции»

Политолог прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва предлагает Киеву возобновить прямые переговоры Ночью 11 мая Владимир Путин выступил с содержательным заявлением по итогам четырехдневных международных встреч во время празднования 80-летия Победы.