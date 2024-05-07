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«Никакой игры в одностороннюю эскалацию»: как Россия ответила на критику США из-за учений по отработке применения ЯО

«Никакой игры в одностороннюю эскалацию»: как Россия ответила на критику США из-за учений по отработке применения ЯО

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил заявление представителя Белого дома Джона Кирби, обвинившего Россию в безрассудной ядерной риторике в связи с учениями ВС РФ по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия.

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