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Крымская газета

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В Ялте работник кафе вытащил из рюкзака коллеги свыше 100 000 рублей

В Ялте работник кафе вытащил из рюкзака коллеги свыше 100 000 рублей

Полицейские в Ялте раскрыли кражу крупной суммы денег, сообщили в пресс-службе МВД Крыма. В дежурную часть обратился работник одного из городских кафе и сообщил, что неизвестный похитил из его рюкзака 102 тысячи рублей.

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