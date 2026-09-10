В Ялте работник кафе вытащил из рюкзака коллеги свыше 100 000 рублей

Полицейские в Ялте раскрыли кражу крупной суммы денег, сообщили в пресс-службе МВД Крыма. В дежурную часть обратился работник одного из городских кафе и сообщил, что неизвестный похитил из его рюкзака 102 тысячи рублей.
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