Инвестхолдинг SFI полностью погасил свой долг  

Инвестиционный холдинг SFI («ЭсЭфАй») полностью погасил остаток задолженности в размере 9,7 млрд рублей по кредитному договору, сократив тем самым до нуля объем своих текущих кредитных обязательств, следует из сообщения компании.
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