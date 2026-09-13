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Царьград

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Вратарь "Динамо" Лещук избежал выплаты 70 млн по алиментам

Вратарь "Динамо" Лещук избежал выплаты 70 млн по алиментам

Бывшая жена вратаря «Динамо» Игоря Лещука Виолетта требует в суде доплаты по алиментам на сумму свыше 70 млн рублей.

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