Вратарь "Динамо" Лещук избежал выплаты 70 млн по алиментам

Бывшая жена вратаря «Динамо» Игоря Лещука Виолетта требует в суде доплаты по алиментам на сумму свыше 70 млн рублей.
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