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Выставка-форум «Россия» познакомит гостей с традициями московского чаепития

Выставка-форум «Россия» познакомит гостей с традициями московского чаепития

На международной выставке-форуме «Россия» посетителям рассказывают о традициях московского чаепития. В пространстве столицы каждый день проходит аудиовизуальный спектакль «Московское чаепитие», сообщили в пресс-службе правительства.

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