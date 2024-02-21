Выставка-форум «Россия» познакомит гостей с традициями московского чаепития

На международной выставке-форуме «Россия» посетителям рассказывают о традициях московского чаепития. В пространстве столицы каждый день проходит аудиовизуальный спектакль «Московское чаепитие», сообщили в пресс-службе правительства.
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