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НХЛ отменила ежедневные тесты для вакцинированных игроков. Теперь их будут проводить в случае необходимости

НХЛ и Ассоциация игроков внесли дополнения в ковид-протокол. Обновленный протокол вступает в силу для каждого клуба сразу после завершения последней для этой команды игры перед перерывом на Матч звезд, который пройдет 4-5 февраля.

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