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Евросоюз опубликовал выдержки из второго иска Полины Гагариной против Евросовета

Евросоюз опубликовал выдержки из второго иска Полины Гагариной против Евросовета

Официальный журнал Европейского союза (ЕС) опубликовал выдержки из иска певицы Полины Гагариной к Совету ЕС, в котором она требует отменить введенные против нее санкции, исключить ее из санкционного списка и ссылается на пять оснований для оспаривания ограничительных мер.

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