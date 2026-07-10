Евросоюз опубликовал выдержки из второго иска Полины Гагариной против Евросовета

Официальный журнал Европейского союза (ЕС) опубликовал выдержки из иска певицы Полины Гагариной к Совету ЕС, в котором она требует отменить введенные против нее санкции, исключить ее из санкционного списка и ссылается на пять оснований для оспаривания ограничительных мер.
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