Евросоюз опубликовал выдержки из второго иска Полины Гагариной против Евросовета

Официальный журнал Европейского союза (ЕС) опубликовал выдержки из иска певицы Полины Гагариной к Совету ЕС, в котором она требует отменить введенные против нее санкции, исключить ее из санкционного списка и ссылается на пять оснований для оспаривания ограничительных мер.