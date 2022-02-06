Прогноз Озвучили прогноз (https://t.me/mig41/12340) на ближайшие месяцы на тот случай, если у Москвы с Вашингтоном "большой договорняк": 1) Выход Украины из Минских соглашений2) В ответ на это признание Россией ДНР и ЛНР3) Официальный ввод российских войск в ДНР и ЛНР4) Блекло-формальный, исключительно в виде секторальных и персональных санкций, ответ США и НАТО на "российскую агрессию"5) Байден заявляет, что остановил наступление Путина от Киева до Таллина и предотвратил большую войну в Европе6)У российских "ястребов" тоже небольшой профит - "Донбасс наш" Ну, в принципе, можно согласиться.