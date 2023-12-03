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Тюкавин на вопрос о переходе в «Зенит»: «Если продлил контракт, значит, думаю только о «Динамо» и о том, как здесь завоевать трофей»

Тюкавин на вопрос о переходе в «Зенит»: «Если продлил контракт, значит, думаю только о «Динамо» и о том, как здесь завоевать трофей»

На этой неделе форвард продлил контракт с «Динамо» до 2028 года. – Твой агент сказал о невозможности твоего перехода в «Спартак».

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