Российская армия атаковала военные объекты во Львовской области

Российская армия нанесла серию ракетных ударов по военным объектам в городе Стрый Львовской области. По данным Telegram-канала "На самом деле в Днепре", четыре прилета были зафиксированы в районе военной авиабазы Стрый, где готовились к приему самолетов F-16.