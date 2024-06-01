Российская армия атаковала военные объекты во Львовской области

Российская армия нанесла серию ракетных ударов по военным объектам в городе Стрый Львовской области. По данным Telegram-канала "На самом деле в Днепре", четыре прилета были зафиксированы в районе военной авиабазы Стрый, где готовились к приему самолетов F-16.
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