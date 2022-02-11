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Кузнецов сделал 2 передачи, набрав очки в 5-м матче подряд. У него 48 баллов в 46 играх

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отдал 2 результативных паса в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:2).

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