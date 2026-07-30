БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Европа разрешила себе торговать присвоенной российской нефтью

Европа разрешила себе торговать присвоенной российской нефтью

Автор: Елена Панина Евросоюз включил в 21-й пакет санкций механизм, позволяющий странам-членам продавать российскую нефть и другие грузы, конфискованные у судов, задержанных за нарушение санкционного режима.

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