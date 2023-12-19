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После порчи дверей двух военкоров в Петербурге задержали пятерых подростков

Задания они получали от «куратора» в Telegram. Полицейские по подозрению в порче дверей двух военных корреспондентов в Приморском и Красносельском районах Петербурга задержали пятерых подростков в возрасте 14-16 лет.

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