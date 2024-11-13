На видео тот самый благоустроенный сквер у дома 25 по Рижскому проспекту, ставший причиной задержания экс-главы администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука.
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На видео тот самый благоустроенный сквер у дома 25 по Рижскому проспекту, ставший причиной задержания экс-главы администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука.