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Мой дедушка был русским, он был бы очень счастлив

Мой дедушка был русским, он был бы очень счастлив

Гретцки искренне рад тому, что Овечкин побил его рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. "Я счастлив за Алекса [Овечкина], — сказал он.

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