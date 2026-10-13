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Север Пресс

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Жительница Нового Уренгоя выиграла миллион, увидев сон про рыб

Жительница Нового Уренгоя выиграла миллион, увидев сон про рыб

Айгуль Манурова из Нового Уренгоя выиграла 1 000 000 рублей в моментальную лотерею с дизайном «Русское лото» от «Столото».

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