Правительство дополнительно проиндексировало страховые пенсии

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил постановление, которое предусматривает повышение страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции за 2024 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии