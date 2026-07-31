Вдвое больше компаний собираются повысить цены и сократить расходы на персонал

Доля компаний, которые собираются повысить цены, выросла более чем вдвое за второй квартал — с 11% в апреле до 26% в июле 2026 года, следует из опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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