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Царьград

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Марин Ле Пен заявила о прекращении финансирования Украины Францией

Марин Ле Пен заявила о прекращении финансирования Украины Францией

Марин Ле Пен, лидер партии "Национальное объединение", заявила, что Франция больше не может финансово поддерживать Украину из-за шаткого состояния бюджета.

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