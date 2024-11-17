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Депутат Гриневич возмутилась работой нижегородского общественного транспорта

Депутат Гриневич возмутилась работой нижегородского общественного транспорта

Председатель партии «Справедливая Россия – за правду» в Нижегородской области, депутат Законодательного Собрания региона Татьяна Гриневич жёстко высказалась о транспортной реформе.

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