Экс-ведущая СКА ТВ Уразбахтина: Гашеку пора на эвтаназию

Бывшая ведущая СКА ТВ Зухра Уразбахтина отреагировала в своих соцсетях на слова чешского экс-хоккеиста Доминика Гашека о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России, заявив, что Гашеку пора на эвтаназию.