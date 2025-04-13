Экс-ведущая СКА ТВ Уразбахтина: Гашеку пора на эвтаназию

Бывшая ведущая СКА ТВ Зухра Уразбахтина отреагировала в своих соцсетях на слова чешского экс-хоккеиста Доминика Гашека о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России, заявив, что Гашеку пора на эвтаназию.
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