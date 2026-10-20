Начальник отдела камерального контроля налога на доходы физических лиц и страховых взносов УФНС России по Татарстану Гузяль Арикова сообщила, что НДФЛ может появиться в налоговом уведомлении при получении облагаемых процентов по банковским вкладам, отдельных выигрышей в азартных играх или если налог не удержал налоговый агент.
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