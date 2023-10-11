Цены на зимнюю резину выросли на 8–12%

Стало известно сколько в этом году обойдется зимняя резина. Как выяснили "Известия", средний чек по стране составит чуть более 6 тысяч рублей за колесо, то есть порядка 24 тысяч рублей за автомобиль, что на 8% больше прошлого года.
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