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Всё о женщинах

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    Морене-Моране давно в клинику прямая дорога с такой манией величия...Добрый вечер
  • Аурелия Запсенко
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  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Чужая семья потёмки.Как сейчас выгляд...

Как сейчас выглядит актер-затворник Ален Делон?

Как сейчас выглядит актер-затворник Ален Делон?

Сегодня наткнулась на свежее фото этого некогда блистательного красавчика, который по части сексапила когда-то уделывал абсолютно любого мужика вот просто на «изи» Рок-звезде Мику Джаггеру (крайний справа) не часто приходилось чувствовать себя на вторых ролях.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Чужая семья потёмки.
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8 час.
Аурелия Запсенко
Терпеть не могу такие безапелляцинные заявления: &quot;самый красивый в мире&quot;. На каждый товар есть свой купец и красота -в глазах смотрящего. &quot;Один из красивейших&quot; - и то более приемлемо. Лично мне никогда не нравился, голливуд разбаловал или просто не мой тип-без разницы.
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5 час.

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