Как сейчас выглядит актер-затворник Ален Делон?

Аурелия Запсенко

Терпеть не могу такие безапелляцинные заявления: "самый красивый в мире". На каждый товар есть свой купец и красота -в глазах смотрящего. "Один из красивейших" - и то более приемлемо. Лично мне никогда не нравился, голливуд разбаловал или просто не мой тип-без разницы.