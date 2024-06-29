Сегодня наткнулась на свежее фото этого некогда блистательного красавчика, который по части сексапила когда-то уделывал абсолютно любого мужика вот просто на «изи» Рок-звезде Мику Джаггеру (крайний справа) не часто приходилось чувствовать себя на вторых ролях.
Как сейчас выглядит актер-затворник Ален Делон?
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Чужая семья потёмки.
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8 час.
Аурелия Запсенко
Терпеть не могу такие безапелляцинные заявления: "самый красивый в мире". На каждый товар есть свой купец и красота -в глазах смотрящего. "Один из красивейших" - и то более приемлемо. Лично мне никогда не нравился, голливуд разбаловал или просто не мой тип-без разницы.
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5 час.
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