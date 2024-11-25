Назначение Скотта Бессента ослабило доллар и остановило рост Bitcoin

Назначение Скотта Бессента новым министром финансов США вызвало позитивную реакцию на рынках. Будущий главный финансист Америки, возглавляющий хедж-фонд Key Square Group, считается умеренным выбором, способным обеспечить стабильность в экономике.
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