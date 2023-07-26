Как выглядят китайские города ночью. Турист пошел по улицам Шэньчжэня и включил камеру

TRENDYMENОбществоПодписатьсяКак выглядят китайские города ночью. Турист пошел по улицам Шэньчжэня и включил камеру30 лет назад на месте Шэньчжэня была лишь деревня и болота с лесами, а сегодня здесь живет порядка 15 миллионов человек.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариилллина любимцеваТак те, кто должен принять решение об отмене моратория на смертную казнь, как раз это именно те чиновники, о которых здесь пошла речь. Неужели они против себя примут такое страшное решение?! НИ ЗА ЧТО!!Ответить7 час.Вячеслав КарюкаловЭх ностальгия.Ответить6 час.
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