Что посмотреть: ТОП 3 фильма на выходные

«ВЕЛИКИЙ» 18+ 14 ОКТЯБРЯ, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 23:20 1970-е. Немолодой военный фотограф Юджин Смит, переживающий закат своей некогда великой карьеры при помощи алкоголя, по заданию журнала Life возвращается в Японию.
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