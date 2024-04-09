Писал любимой жене: стало известно о последних минутах покончившего с собой Евгения Кунгурова

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лина любимцева

Да... Красивый, талантливый... Видать, устал от этой жизни?!!... А вот в самом первом сообщении о суициде Кунгурова написали, что у того были какие-то "следы на руках"... а теперь пишут, что "ничего нет"... Так есть что-то, или нет ничего? Пусть жена внимательно осмотрит тело мужа. Дай Бог ей сил и выдержки!!