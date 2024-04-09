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Писал любимой жене: стало известно о последних минутах покончившего с собой Евгения Кунгурова

Писал любимой жене: стало известно о последних минутах покончившего с собой Евгения Кунгурова

Вечером в понедельник жизнь Евгения Кунгурова, который стал известен после своего участия в шоу “Голос”, прервалась.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да...  Красивый, талантливый... Видать, устал от этой жизни?!!... А вот в  самом первом сообщении о суициде Кунгурова написали, что у того были какие-то &quot;следы на руках&quot;... а теперь пишут, что &quot;ничего нет&quot;... Так есть что-то, или нет ничего? Пусть жена внимательно осмотрит тело мужа. Дай Бог ей сил и выдержки!!
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18 час.
СК
Степан Капуста
Рукописного послания жене он, почему-то, не написал, однако только оно стало бы главным аргументом (доказательством) его добровольного ухода. А СМС-сообщение мог с его телефона отправить любой, получивший к нему доступ. Суицид крайне сомнителен. Хотел уйти из жизни в ванне, а выбросился из окна...
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16 час.
саша дмитренко
вялотекущая  шизофрения
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8 час.

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