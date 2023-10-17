Валютный контроль может затронуть зарубежных «дочек» российских экспортеров, пишут «Ведомости». Отмечается, что Минфин России выступил с предложением обязать экспортеров представлять в Банк России консолидированную отчетность о валютных активах и обязательствах с учетом всех дочерних структур, в том числе зарубежных.