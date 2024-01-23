Налоговые льготы для пенсионеров в России назвал юрист

В России пенсионеры и предпенсионеры имеют право на несколько налоговых льгот. От уплаты каких налогов освобождены люди старшего возраста рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, пишет «Российская газета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии