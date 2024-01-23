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Налоговые льготы для пенсионеров в России назвал юрист

Налоговые льготы для пенсионеров в России назвал юрист

В России пенсионеры и предпенсионеры имеют право на несколько налоговых льгот. От уплаты каких налогов освобождены люди старшего возраста рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, пишет «Российская газета».

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