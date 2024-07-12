Всемирный день бортпроводника – стюардесса из Новосибирска поделилась своей историей

12 июля отмечают Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. В честь праздника стюардесса из Новосибирска рассказала об издержках работы и вспомнила шокирующую историю про самых ужасных пассажиров.
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