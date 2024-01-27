Закон о конфискации имущества предателей Родины ещё не принят, а иноагенты и прочие "испуганные патриоты" уже в панике.
Закон о конфискации ещё не принят, а иноагенты в панике. Татьяна Лазарева* пожелала депутатам смерти
Комментарии
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Вик Норд
А вы не знали? Запойная...
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7 час.
Вик Норд
Вас предупреждали,сучар...,тех кому ума не хватило помалкивать(о других кто промолчал,иллюзий у меня тоже нет),хотя бы,тех кто позарился на 30 сребреников,говорили,дорого вам ЭТО обойдётся,вот у Вас и отобрали самое сакральное для продажных шкур...,деньги,и прочее,непосильным трудом нажитое... .Впрочем,по всей вероятности,Россия самоочищается,для рывка в будущее от ВСЕЙ швали,так уже было,собственно,после революции...,кстати ТОГДА её было не в пример больше,всяких "елит",ничего,выжили... .
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6 час.
Е Пронина
еще в закон вписать на лишения имущества в России у всех хохлов, типо порошенко, гордонов и прочей сволочи, их родственников и тд, стран вводящих санкции- о национализации их активов))
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1 час.
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