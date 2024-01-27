Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 094 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    Марина, здравствуйте,  я сегодня это прочитал, и там было написано,  что это сегодня. Если у вас есть ссылка об 4-х л...Все идет к тому, ...
  • Николай Рязанов
    Таджики и между собой агрессивные,у узбеков,живущих рядом с ними,есть поговорка-к таджику спиной не поворачивайся!Песочница как зон...
  • Ратник Ратник
    Умница! Знаешь, где собака порыласьПесочница как зон...

Закон о конфискации ещё не принят, а иноагенты в панике. Татьяна Лазарева* пожелала депутатам смерти

Закон о конфискации ещё не принят, а иноагенты в панике. Татьяна Лазарева* пожелала депутатам смерти

Закон о конфискации имущества предателей Родины ещё не принят, а иноагенты и прочие "испуганные патриоты" уже в панике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
А вы не знали? Запойная...
Ответить
7 час.
Вик Норд
Вас предупреждали,сучар...,тех кому ума не хватило помалкивать(о других кто промолчал,иллюзий у меня тоже нет),хотя бы,тех кто позарился на 30 сребреников,говорили,дорого вам ЭТО обойдётся,вот у Вас и отобрали самое сакральное для продажных шкур...,деньги,и прочее,непосильным трудом нажитое... .Впрочем,по всей вероятности,Россия самоочищается,для рывка в будущее  от ВСЕЙ швали,так уже было,собственно,после революции...,кстати ТОГДА её было не в пример больше,всяких &quot;елит&quot;,ничего,выжили... .
Ответить
6 час.
Е Пронина
еще в закон вписать на лишения имущества в России у всех хохлов, типо порошенко, гордонов  и прочей сволочи, их родственников и тд, стран вводящих санкции- о национализации их активов))
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх