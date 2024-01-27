Закон о конфискации ещё не принят, а иноагенты в панике. Татьяна Лазарева* пожелала депутатам смерти

Вик Норд

Вас предупреждали,сучар...,тех кому ума не хватило помалкивать(о других кто промолчал,иллюзий у меня тоже нет),хотя бы,тех кто позарился на 30 сребреников,говорили,дорого вам ЭТО обойдётся,вот у Вас и отобрали самое сакральное для продажных шкур...,деньги,и прочее,непосильным трудом нажитое... .Впрочем,по всей вероятности,Россия самоочищается,для рывка в будущее от ВСЕЙ швали,так уже было,собственно,после революции...,кстати ТОГДА её было не в пример больше,всяких "елит",ничего,выжили... .