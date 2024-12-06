Участникам СВО разрешат потратить маткапитал на что угодно. Семьи сразу получат деньги на руки без указания цели.
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Участникам СВО разрешат потратить маткапитал на что угодно. Семьи сразу получат деньги на руки без указания цели.