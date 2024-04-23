В отношении руководства и некоторых учителей 23 школы в Актау приняты дисциплинарные меры

Об этом сообщили в городском отделе образования. "Управлением образования области и городским отделом образования в связи с возникшей ситуацией в общеобразовательной школе № 23 была создана специальная комиссия.
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