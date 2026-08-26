Автономность на 100% — как правильно спроектировать резервное питание загородного дома

Резервное питание загородного дома — это не просто установка генератора или аккумуляторов. Неправильно рассчитанная система может быстро разрядиться, не выдержать нагрузку или оставить дом без электричества в самый неподходящий момент.
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