Россия в 2024 году осталась четвертой экономикой мира

Россия в 2024 году осталась в пятерке стран по вкладу в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности, что позволило ей закрепиться как четвертой экономике мира с рекордными 6,94 триллиона долларов, следует из данных Международного валютного фонда.
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