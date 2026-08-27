Ищем хорошие игры

Август оказался удивительно богат на маленькие инди-шедеврики самых разных форм и жанров: симуляторы гигантской турели и ремонта винтажной электроники, кооперативные хорроры в магазине и виртуальной реальности, «френдслопы» про деревянных роботов и муравьёв-путешественников.