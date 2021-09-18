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Для школьников уссурийского села открыли "Точку роста"

Для школьников уссурийского села открыли "Точку роста"

В школе села Корсаковка состоялось торжественное открытие Центра "Точка роста". Почетным гостям, среди которых был и депутат Думы УГО Илья Нечипоренко, презентовали новый кабинет, комплекты для опытов, демонстрационные материалы, а также цифровую лабораторию, с помощью которой данные исследований можно выводить на монитор.

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