Для школьников уссурийского села открыли "Точку роста"

В школе села Корсаковка состоялось торжественное открытие Центра "Точка роста". Почетным гостям, среди которых был и депутат Думы УГО Илья Нечипоренко, презентовали новый кабинет, комплекты для опытов, демонстрационные материалы, а также цифровую лабораторию, с помощью которой данные исследований можно выводить на монитор.
Популярные статьи
- Расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО уничтожили цели на двусторонних учениях в Чечне
- Расчеты РСЗО «Град» Амурского общевойскового объединения ВВО блокировали и уничтожили наступающие группы условного противника
- ?Инженеры общевойсковой армии ВВО в Забайкалье в ходе учения развернули станции для добычи и очистки воды
Свежие комментарии