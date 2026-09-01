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ФедералПресс

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Свердловская область стала одним из главных российских аутсайдеров по поставкам топлива

Свердловская область стала одним из главных российских аутсайдеров по поставкам топлива

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября, ФедералПресс. Свердловская область попала в число регионов с самой острой проблемой топливного дефицита.

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