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Царьград

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Наводнение в Непале унесло жизни 1 204 человек

Наводнение в Непале унесло жизни 1 204 человек

26 августа на севере Непала мощный оползень и наводнение унесли жизни 1 204 человек. Около 4,2 тыс. остаются пропавшими, эвакуировано 12 тыс.

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