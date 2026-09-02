Наводнение в Непале унесло жизни 1 204 человек

26 августа на севере Непала мощный оползень и наводнение унесли жизни 1 204 человек. Около 4,2 тыс. остаются пропавшими, эвакуировано 12 тыс.
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