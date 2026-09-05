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Орловские новости

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В отряд «БАРС-Орел» вступили 56 человек в Орловской области

В отряд «БАРС-Орел» вступили 56 человек в Орловской области

Это уже пятый призыв для отряда, а обучение будущих бойцов теперь длится на 10 суток дольше, чем раньше.

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